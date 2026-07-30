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Россия создает новую систему ПВО против дронов — Поддубный

Россия создает новую систему ПВО против дронов — Поддубный

В России разрабатывается принципиально новая эшелонированная система противовоздушной обороны для борьбы с украинскими беспилотниками, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный 29 июля в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, опубликованном в канале «Соловьёв LIVE» на Rutube.

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