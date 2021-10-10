Медвежий угол

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Раскрыт виновник роста цен в России. Вас это шокирует

Раскрыт виновник роста цен в России. Вас это шокирует

автор -загадки для мозга Добрый день уважаемые читатели. У нас очень часто правительство оправдывается очень глупо.

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2815
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АЛЕКС БАМ
Надо больше напечатать денег и цены стабилизируются.
Николай Макаров
Статья ни о чем.
bianka Белая
Либерасты снова заныли. Народ жалеють
Апполон Отбалдыулды
хотите сказать за пределами скрепоностной меньше едят?...да что вы,чертподеритакое несёте?
АЛЕКСАНДР ПУГОВКИН
Согласен с автором! В очередной раз нашей власти не повезло с народом. Опять народ достался ей неправильный. Тут старайся, не старайся - результат один... Главное - успеть достаточно накопить в зарубежных банках, а то мало что может появиться в голове у такого народа.
Александр Петров
Все в России стабилизируется только тогда, когда запретят ВСЕМ государственным служащим и их семьям (в том числе и бывшим) , что нибудь иметь за границей тогда прекратится отток капиталов из России! Торговля Россией газом и нефтью обогащаются только азиатские страны за счет трудовых мигрантов ( так как русский же работать не хочет и не умеет)обогащаются сними застройщики - армянцы в чьих руках почти все строительные фирмы,в России все принадлежит нерусскому народу так, как в правительстве много иноземцев-инородцев у которых родина вовсе и совсем не Россия!!
Сергей Росси
На самом деле денег у народа много. В Москве многие вкладывают в квартиры, загородные дома, элитные авто. Ездят за границу отдохнуть за пару миллионов четыре раза в году.
Геннадий Ростовский
В Москве деньжата водятся, кто бы сомневался. Но Москва - это не вся Россия.
Валера Юшков
Воры и предприниматели, спекулянты и бизнесмены не будут радеть за страну и народ. А рабочий класс Ельцин стёр с крестьянством в чистую.
Алексей Плескач
Проблемы - решаемы. А статья рассчитана на молодёжь и школоту. Упор - на "пугалки" - например, на "повышение цен на электронику". Вроде бы всё верно с аргументацией, но дьявол то - как известно - кроется в мелочах! ДА! Контроль за ценами - неэффективен. Много чего такого делать надо, чтобы сети не баловались. И другие - тоже. Но! Основная проблема как раз в сетевиках. Они ВСЕГДА - когда какое-либо повышение - тут же цены взвинчивают! Как и ЖКХшники. ВСЕГДА. Сколько вот десятилетий эта "свободная экономика" существует.
Геннадий Ростовский
" Как и ЖКХшники. ВСЕГДА. " В РФ - да. В СССР - нет
Алексей Плескач
В СССР частный сектор на цены в ГОСУДАРСТВЕННЫХ МАГАЗИНАХ не решал ничего. А вот какие цены были на товары, которых не было, либо был дефицит?!? Сколькозначные они были? Ибо люди - брали? Не по необходимости даже, а из-за престижа? Вот!!!
Aнатолий Райков
Александр Цыбулькин
Конечно, виноват народ, посадивший себе на шею такое правительство в 1991-1993 годах.
Ирина
Это не народ виноват ,это враги коммунистов навязали России и российскому народу их ельцинско-путинскую власть ,и их хваленая "рыночная экономика "-это банальная спекуляция ,продажа народу по высоким ценам природных ресурсов ,товаров ,продуктов ,услуг ,денег .
Александр Цыбулькин
Народ оказался не способен понять, к чему приведут страну разрушители Советского Союза. Народ купился на стеклянные бусы.
Рудольф Дегтярев
Перед выборами Президент и Правительство "раздарило" в виде разовых выплат пенсионерам, многодетным и другим членам электората сотни миллиардов халявных, не обеспеченных выпуском пром. и с/х продукции, а просто напечатанных рублей, которые хлынули на рынок, в магазины на счастье спекулянтам и просто бизнесменам. Цены от повышенного спроса, естественно, вздулись, но халявные деньги у людей, увы, кончились, а высокие цены на все остались. Обычная ситуация в рыночной экономике. За что боролись, на то и напоролись.
Виктор Каменский
Вот новая Дума со старыми спортсменами как "рванет",ну в общем все как всегда.
Pavel Polyakov
Автор просто идиот!! Это если кратко! По его идиотскому личному мнению, правительство только и делает все , чтобы народу было плохо. Больной, это чушь собачья!!!!
Miner Markov
напомни о хорошем, что правительство сделало? с 2022 г. поднять взносы в финансовую пирамиду (фонд капремонта) на 25%!!!
Teodor
Наша экономическая и политическая элита вычеркнула из головы слово СОВЕСТЬ. Теперь слово НАРОД переделывает в слово РАБЫ. А в Народе уже чаще вспоминают Сталина. Существующая анархия ни как не соответствует чаяниям Народа. Власть должна быть ТВЕРДОЙ, а не аморфной субстанцией. Тогда и порядок будет.
Владимир Петров
Виновники - капиталим и жадность буржуев. Государство должно эту жадность сдерживать.
Роман Ударцев
Экономическая политика нашего государства вовсе не бездарная, наоборот, она крайне эффективная. Другой вопрос, в чью сторону она эффективная? Разве у нас плохо живут выгодоприобретатели нашей общей экономики? Можно посмотреть на Рублевку, элиты и присосавшихся к ним. У них все великолепно! Так что все очень хорошо отлажено. Осталось только с рудиментами "проклятого совка" покончить, вроде пенсий и бесплатной медицины и начального образования. Вот тогда вообще все будет идеально у наших дорогих элитариев.
Valdemaras Orlauskas
https://publizist.ru/blogs/117734/40983/-?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen
Артур Кушхабиев
Реально, за последние 30 лет руководством страны не ставилась цель ощутимого повышения зарплат, пенсий и социальных пособий. Зато различные штрафы, сборы, акцизы, налоги и госпошлины повышают регулярно и очень ощутимо.
Олег Самойлов
Главный виновник повышения цен в России - ПУТИН! Ил кто-то спорить будет? Вот при БрежнЁве цены НЕ поднимались (официально!!!), а при Сталине ежегодно снижались и к момнту тому, как ему помогли ласты склеить, вообще приплачивали к забираемому товару! При постбрежнЁвских - только по многочисленным проЗьбам трудящихся!
Наталья Андросова
Самое легкое,повышать цены
Православный Коммунист Православный Коммунист
КРЫСЫ ВСЁ НИКАК НАЖРАТЬСЯ НЕ МОГУТ ...

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