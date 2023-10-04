Счастливая жмет руку Путину: Хаматова посмела явиться в Кремль. Фото

В последнее время россияне часто вспоминают события из жизни звезд прошлых лет, которые обнажают их истинную сущность и дают публике понять, изменились ли у той или иной звезды взгляды после начала специальной военной операции или же знаменитость осталась верна своим убеждениям.
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