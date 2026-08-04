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Роналду встретился с Постекоглу перед товарищеским матчем «Аль-Насра» в Лиссабоне: «Тренер и капитан »

Нападающий « Аль-Насра » Криштиану Роналду встретился с новым главным тренером Энджом Постекоглу .

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