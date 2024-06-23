Они разорят своих владельцев: самые дорогие в ремонте автомобили

Британское издание Whatcar.com и страховая компания MotorEasy провели опрос, в котором приняли участие 21 732 автомобилистов, и составили перечень самых дорогих в обслуживании б/у авто с пробегом до пяти лет.
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