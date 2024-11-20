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Арестович переобулся в Мариуполь

Арестович переобулся в Мариуполь

Оккупанты ворвались на территорию Украины, вероломно оставляя после себя восстановленные дороги, обновлённый жилфонд, новые школы и больницы.

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Комментарии
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Вера Ванидовская
Соловей. Запел.
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22 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Значит, не хочет уезжать, как все с Украины))
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22 час.
ХА
Харченко Александр
Это всё правда, но она должна исходить не из его грязного рта, а из слов и видео Российской информсреды
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14 час.

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