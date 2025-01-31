Японские разработчики: китайские игры побеждают благодаря “сумасшедшим” ид...

Японские разработчики: китайские игры побеждают благодаря “сумасшедшим” идеям, которые “никогда бы не одобрили в Японии”После успеха Black Myth: Wukong и растущего ажиотажа вокруг Phantom Blade японские разработчики начали пристальнее следить за китайской игровой индустрией.