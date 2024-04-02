Самые умные уже покидают Зе-команду

На Украине продолжают горячо обсуждать увольнение помощника Зеленского Сергея Шефира. В последнее время отставки в украинском истеблишменте идут одна за другой, но данное увольнение вызывает особый интерес, потому что Шефир – давний и близкий друг клоуна и его компаньон.
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