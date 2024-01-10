«Звуковая дорожка» вспоминает главные потери 2023 года в мировой поп-музыке

Начало каждого года — праздничный момент, но еще и шанс вспомнить о том, что было в году уходящем. Накануне новогодних праздников «ЗД» осмысливала происходящее на домашнем музогороде и продолжает сегодня финальными чартами года.
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