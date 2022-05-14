Оставь прогноз на ЧМ по хоккею и получи крутой бонус от Fonbet

Букмекерская компания Fonbet проводит розыгрыш, посвященный Чемпионату мира по хоккею. На кону – 500 000 тенге! Для участия нужно сделать несколько простых шагов: для начала – оставить прогноз на исход стадии плей-офф.

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