Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 231 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Я говорю не о тех кто РАБОТАЕТ в ЖКХ, а о тех кто владеет компашками жирующими на теле ЖКХ!В Думе предложили...
  • Сергей
    а не трогают ЭТИ ШОКОЛАДНЫЕ ДЛЯ КОГО ТО МЕСТА....  2 ГОДА НЕ ТРОГАЮТ...  ПОЧЕМУ?? ответа нет...В Москве спорят, ...
  • калан
    Как не печально но выход один , по европе атомное оружие плачет.В Москве спорят, ...

Киркоров не хочет ехать в госпиталь, потому что «там сильно воняет»

Киркоров не хочет ехать в госпиталь, потому что «там сильно воняет»

Интересные истории Про так называемого короля эстрады Филиппа Киркорова в последнее время и сказано много, и написано, и показано.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
Нина
Вот сейчас точно не до таких киркоровых, не до пустяков. Пока он не перестанет харю сушить везде, ничего к хорошему не поменяется. Он сам себе не надоел?. Пахнет ему плохо, конь стоеросовый выпученный. От него с фотографии несет вонью.
Ответить
1 час.
леонид рыбаков
ПРИКОЛЬНО ЗА СВОЮ ЗАДНИЦУ ЕЩЕ НЕ ОТВЕТИЛ . Задницу Билана подставил .истинная дружба .
Ответить
1 час.
Elena Dmitrieva
Крикорян, а врал, что болгарин. Армяшка в колготках- фу
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх