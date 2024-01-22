Киркоров не хочет ехать в госпиталь, потому что «там сильно воняет»

Н

Нина

Вот сейчас точно не до таких киркоровых, не до пустяков. Пока он не перестанет харю сушить везде, ничего к хорошему не поменяется. Он сам себе не надоел?. Пахнет ему плохо, конь стоеросовый выпученный. От него с фотографии несет вонью.