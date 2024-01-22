Интересные истории Про так называемого короля эстрады Филиппа Киркорова в последнее время и сказано много, и написано, и показано.
Киркоров не хочет ехать в госпиталь, потому что «там сильно воняет»
Комментарии
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Н
Нина
Вот сейчас точно не до таких киркоровых, не до пустяков. Пока он не перестанет харю сушить везде, ничего к хорошему не поменяется. Он сам себе не надоел?. Пахнет ему плохо, конь стоеросовый выпученный. От него с фотографии несет вонью.
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1 час.
леонид рыбаков
ПРИКОЛЬНО ЗА СВОЮ ЗАДНИЦУ ЕЩЕ НЕ ОТВЕТИЛ . Задницу Билана подставил .истинная дружба .
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1 час.
Elena Dmitrieva
Крикорян, а врал, что болгарин. Армяшка в колготках- фу
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1 час.
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