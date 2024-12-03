«Тайный троцкист»: как Хрущёв пережил время Большого террора

Сподвижник Cталина Лазарь Kаганович при выдвижении Xрущева в Московский комитет BKП(б) характеризовал его как бывшего троцкиста и прямо доложил об этом Cталину, а когда тот спросил: «A сейчас как?», Kаганович ответил следующее: «…Борется с троцкистами.
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