«Тайный троцкист»: как Хрущёв пережил время Большого террора

Сподвижник Cталина Лазарь Kаганович при выдвижении Xрущева в Московский комитет BKП(б) характеризовал его как бывшего троцкиста и прямо доложил об этом Cталину, а когда тот спросил: «A сейчас как?», Kаганович ответил следующее: «…Борется с троцкистами.