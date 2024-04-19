Куда сходить: интересные мероприятия 20 апреля в Крыму

ТЕАТР Русский драматический театр (Симферополь, ул. Пушкина, д. 15) «Аленький цветочек» 6+ 20 апреля, 12:00 Красочный, музыкальный спектакль о всепобеждающей силе любви, о том, как самоотверженность героини вернула заколдованному юноше человеческий облик.
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