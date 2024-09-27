Вернула лицо: Вере Алентовой удалось избавиться от последствий неудачной пластики

Вере Алентовой удалось полностью избавиться от последствий неудачной пластики В 2022 году актриса, звезда картины «Москва слезам не верит» Вера Алентова стала неузнаваемой из-за неудачной пластической операции.
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