Орбакайте начали отменять в России. Бумеранг "голой вечеринки" сработал странным образом

У Кристины Орбакайте возникли проблемы с гастрольными турами. Сначала под угрозой было её выступление в Новосибирске, а после протестов со стороны организации "Боевое братство" и негативной реакции местного населения был отменен запланированный концерт в Улан-Удэ.