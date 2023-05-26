США копают против министра обороны Украины Резникова. Ставка на главу ГУР Буданова

Нынешний главком ВСУ и любимец США Залужный, если и вылечится, то будет не способен работать. Американцы ставят на нем крест и запускают кампанию по продвижение на должность министра обороны Украины руководителя ГУР Минобороны страны Буданова.
Нынешний главком ВСУ и любимец США Залужный, если и вылечится, то будет не способен работать. Американцы ставят на нем крест и запускают кампанию по продвижение на должность министра обороны Украины руководителя ГУР Минобороны страны Буданова.
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