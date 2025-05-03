Расчет FPV- дрона Южной группировки войск уничтожил станцию спутниковой связи противника на Северском направлении

Расчеты 123-й бригады 3-й армии помогают в продвижении российских штурмовых подразделений, уничтожая укрепленные пункты, блиндажи, огневые позиции артиллерии и бронетехнику противника включая технику стран НАТО.
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