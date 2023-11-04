Мигрант изнасиловал в Новой Москве девочку: почему таких преступлений все больше?

Ну по уверениям членов и дырок правительства и лично ввпутина, мигранты решают российскую проблему с малой рождаемостью. Так что все в радостном ожидании таджики, узбеки, киргизы, азеры, армяне и прочие нохчи нарожают России русских.

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Не знаю, зачем у Вас "презик", это Ваше личное дело. А если бы с Вашей дочерью такое случилось, Вы бы то же ломились в приемную президента? Или....?