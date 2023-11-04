15-летняя девочка стала жертвой насильника в Новой Москве. По подозрению в надругательстве над ребенком был задержан мигрант из Таджикистана.
Мигрант изнасиловал в Новой Москве девочку: почему таких преступлений все больше?
Комментарии
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Евгений МакЛауд
Ну по уверениям членов и дырок правительства и лично ввпутина, мигранты решают российскую проблему с малой рождаемостью. Так что все в радостном ожидании таджики, узбеки, киргизы, азеры, армяне и прочие нохчи нарожают России русских.
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6 час.
Евгений МакЛауд
а правительство и есть ОПГ русско-жидовская. А главный знаешь кто??
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6 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Не знаю, зачем у Вас "презик", это Ваше личное дело. А если бы с Вашей дочерью такое случилось, Вы бы то же ломились в приемную президента? Или....?
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4 час.
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