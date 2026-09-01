Мария Захарова: Германия закроет "Русский дом" в Берлине

Мария Захарова заявила о закрытии "Русского дома" в Берлине: власти ФРГ разорвали соглашение и намерены закрыть генконсульство России в Бонне до 18 сентября, мотивируя это якобы причастностью России к событиям с БПЛА в Лейпциге.