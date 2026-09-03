3 сентября в Москве будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза

В Москве и Подмосковье будет умеренно теплая погода. Воздух в столице прогреется до +22°C. Днем столбики термометров в российской столице покажут +20.
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