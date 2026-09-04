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Мировое обозрение

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ВС РФ поразили логистический центр в Киевской области с товарами для ВСУ

ВС РФ поразили логистический центр в Киевской области с товарами для ВСУ

В ночь на 4 сентября российские войска нанесли удар по логистическому центру «ЕКО-Автотехникс» в селе Гатное Киевской области.

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