Девочке из ДНР передали щенка от Путина

Лариса Гогина из Донецка получила щенка в подарок от президента России Владимира Путина. Собаку девочке передал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, он сообщил об этом в Telegram-канале, прикрепив видео.
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