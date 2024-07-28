Анастасия Решетова пожаловалась на кибербуллинг в связи со скандалом в семье Алсу

Решетова заявила о хейте в свой адрес из-за семейной драмы певицы Алсу Но заявление модели не смягчило сердца большинства подписчиков: ее обвинили в попытке выставить себя жертвой в этой ситуации и посоветовали «не разорять чужие гнезда».
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