Ракова: Ученики предпрофклассов Москвы получат профессии в колледжах

Школьники проходят комплексное обучение по принципу «школа – колледж – вуз – предприятие» По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, ученики из 10-х предпрофессиональных классов уже приступили к обучению в колледжах города.