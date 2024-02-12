Ракова: Ученики предпрофклассов Москвы получат профессии в колледжах

Школьники проходят комплексное обучение по принципу «школа – колледж – вуз – предприятие» По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, ученики из 10-х предпрофессиональных классов уже приступили к обучению в колледжах города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии