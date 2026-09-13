От Алтая до Китая — черз горы и скандалы: Правительство реанимирует скандальной железнодорожный проект

Магистраль в КНР, испортившая нервы нескольким губернаторам, критиковалась экологами, экономистами и подпитывала активность местных радикалов Евгений Берсенев Фото: Лев Федосеев/ТАСС Материал комментируют: Сергей Сигачев Проект 55-километровой Трансалтайской железной дороги в Китай через Горный Алтай снова обсуждается в правительстве РФ.
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