БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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От Алтая до Китая — черз горы и скандалы: Правительство реанимирует скандальной железнодорожный проект

От Алтая до Китая — черз горы и скандалы: Правительство реанимирует скандальной железнодорожный проект

Магистраль в КНР, испортившая нервы нескольким губернаторам, критиковалась экологами, экономистами и подпитывала активность местных радикалов Евгений Берсенев Фото: Лев Федосеев/ТАСС Материал комментируют: Сергей Сигачев Проект 55-километровой Трансалтайской железной дороги в Китай через Горный Алтай снова обсуждается в правительстве РФ.

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