МИД КНР выразил сильное недовольство Японии из-за заявлений Токио про Пекин

Директор департамента стран Азии МИД Китая Лю Цзинсун выразил сильное недовольство и серьезную озабоченность главному министру посольства Японии в КНР Екоти Акире в связи с высказываниями Японии в отношении Китая на встречах с США.
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