В РФ предлагают возобновить внеплановые проверки производителей пива

Общественная организация по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) призвала возобновить внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков на фоне массовых отравлений контрафактным сидром.
Общественная организация по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) призвала возобновить внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков на фоне массовых отравлений контрафактным сидром.
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