Финал ХХI Летних спортивных игр «Роснефти» прошел в Москве

В финале ХХI Летних спортивных игр «Роснефти» встретились 20 команд. Сотрудники боролись за звание лучших в 19 видах спорта.
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