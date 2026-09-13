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Авербух о Дзюбе в «Ледниковом периоде»: «Идея красивая, у нас уже участвовали Сычев и Нигматуллин. Но давайте пока не будем провоцировать, нет информации о новом сезоне»

Хореограф и призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух допустил, что Артем Дзюба может принять участие в «Ледниковом периоде».

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