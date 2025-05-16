Zara предусмотрела возможность вернуться в Россию

Соглашение о продаже российского бизнеса Inditex (владеет Zara, Bershka, Pull & Bear и другими брендами) позволяет компании в любой момент преобразовать сделку в франчайзинговый договор на бесплатной основе.
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