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"Черноголовка" опровергла данные о переговорах по производству Ritter Sport

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Информация о переговорах с немецким производителем шоколада Ritter Sport об организации производства данной продукции в России не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Черноголовки".

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