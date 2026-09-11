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Аргументы и Факты

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Путин: в отношении России ввели более 30 тысяч санкций

Против России введено более 30 тысяч санкций, что почти вдвое превышает количество ограничений, введенных против всех остальных стран мира вместе взятых, заявил президент РФ Владимир Путин.

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