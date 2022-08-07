Клопп о 2:2 с «Фулхэмом»: «Ливерпуль» наиграл на поражение. Мы привыкли доминировать, но не смогли. Доволен, что нас так наказали»

Юрген Клопп разочарован игрой «Ливерпуля» в матче 1-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (2:2). «Мы начали ровно так, как не хотели.
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