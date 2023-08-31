«Консульство должно быть взорвано»: всего одна инициатива РФ вывела финнов из себя

VG

Vasily Golov

Ленин во время отречения Николая 11 был в Швейцарии.Отречение потребовали Госдума и временное правительство. Потом началась чехарда.Николай 11 отрекся а пользу брата.брат отказался от престола,временное правительство потребовала роспуск Госдумы,Госдума за ликвидацию временного правительства.Создан какой то комитет.Безвластие. Временное правительство ликвидировало офицерские чины и создание комитета солдат с комиссарами. Штыки в землю- это ленинский призыв.Позорный мир и уступчивый договор.Отречение Николая II от престола произошло 2 марта 1917 года (дата по новому стилю). Император подписал Акт отречения за себя и своего сына Алексея в пользу Михаила (младшего брата) и его наследников.6 октября 1917 года Государственная Дума была распущена Временным правительством по причине подготовки выборов в Учредительное собрание. Русская императорская армия (в феврале 1917 года переименованной в «Революционную армию свободной России») сразу после Февральской революции.Фактическая отмена в действующей армии единоначалия («демократизация армии») привела вместо ожидавшегося частью либералов и социалистов повышения её боеготовности к нарастанию анархии в виде отказов солдат идти в наступление и самосудов над офицерами.В течение марта — апреля 1917 года вновь начала формироваться многоуровневая система солдатских комитетов — ротного, полкового и армейского уровней. На уровне корпусов и фронтов появились непостоянные съезды.. В комитеты входили и офицеры, и солдаты. Весной 1917 года фактически отменена обязательность выполнения приказов, которые разделяются на «боевые» и «небоевые».