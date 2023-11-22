Улицы Анапы превратились в реки после мощного ливня

Кадры масштабного подтопления пришли из Анапы. Город стремительно уходит под воду из-за мощного дождя, он начался ночью, ливневки вскоре перестали справляться с таким напором воды, потоки хлынули на улицы и в подвалы домов.
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