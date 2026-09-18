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JPMorgan включил гособлигации Грузии в индекс GBI-EM

Государственные облигации Грузии включены в индекс Government Bond Index — Emerging Markets (GBI-EM) JPMorgan Chase & Co.

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