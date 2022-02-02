Капризов о приезде родителей: «Радостное событие, безусловно. Борщ от мамы будет, когда приедем из Чикаго»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов поделился мнением о приезде родителей к нему в гости. Они впервые посетили матчи «Миннесоты» с его участием в Нью-Йорке (против «Рейнджерс» и «Айлендерс») и отправятся вместе с сыном на Матч звезд НХЛ в Лас-Вегас.