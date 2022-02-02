Капризов о приезде родителей: «Радостное событие, безусловно. Борщ от мамы будет, когда приедем из Чикаго»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов поделился мнением о приезде родителей к нему в гости. Они впервые посетили матчи «Миннесоты» с его участием в Нью-Йорке (против «Рейнджерс» и «Айлендерс») и отправятся вместе с сыном на Матч звезд НХЛ в Лас-Вегас.
Популярные статьи
- Туктамышева о сборах в Красноярске: «Не ощущаю тут дни недели. Только по телевизору поняла, что наступили выходные»
- Илья Яшин: «Единой России» очень выгодно набирать спортсменов. Депутаты-спортсмены оказываются самыми послушными и одиозными»
- Судья, которого Медведев назвал «маленькой кошкой», выложил сторис с котом-гифкой и песней «Дикая кошка»
Свежие комментарии