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Капризов о приезде родителей: «Радостное событие, безусловно. Борщ от мамы будет, когда приедем из Чикаго»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов поделился мнением о приезде родителей к нему в гости.  Они впервые посетили матчи «Миннесоты» с его участием в Нью-Йорке (против «Рейнджерс» и «Айлендерс») и отправятся вместе с сыном на Матч звезд НХЛ в Лас-Вегас.

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