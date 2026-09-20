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ПВО отразила атаку свыше 1100 дронов ВСУ на российские регионы

ПВО отразила атаку свыше 1100 дронов ВСУ на российские регионы

Подразделения противоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 1110 украинских беспилотников над 20 российских регионов.

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