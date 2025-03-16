Замглавы МИД: контингент НАТО в Восточной Европе возрос в 2,5 раза с 2019 года

Global Look Press/Philipp Schulze/dpa Численность военных контингентов НАТО в Восточной Европе, прежде всего в Польше, государствах Прибалтики, Болгарии и Румынии, увеличилась в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом.
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