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Город Артём собрал на форум гражданских активистов края и страны

Город Артём собрал на форум гражданских активистов края и страны

Его участниками стали гражданские активисты из двадцати пяти муниципалитетов Приморского края, а также представители социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) из Москвы, Хабаровска, Урюпинска, руководители и специалисты органов законодательной и исполнительной власти Приморья и органов местного самоуправления края; представители Общественной палаты Приморского края; руководители и специалисты краевых и межмуниципальных ресурсных центров для СО НКО Приморья; федеральные и региональные эксперты в сфере поддержки и развития общественной активности, местных сообществ и других институтов гражданского общества, представители социально ответственного бизнеса, средств массовой информации.

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