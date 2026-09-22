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Как превратить лоджию в полноценную комнату: 6 красивых идей от дизайнера

Как превратить лоджию в полноценную комнату: 6 красивых идей от дизайнера

Чувствуете, что в квартире тесновато? Возможно, дополнительная комната у вас уже есть – просто сейчас там стоят коробки, велосипед и вещи "на потом".

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