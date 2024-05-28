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Как никаб связан с Россией? Никак!

Как никаб связан с Россией? Никак!

Андрей Медведев обратил внимание на интересную статью журналиста Islamnews Айдара Баирова, где он аргументированно отвечает московскому муфтию Аляутдинову, что никабы являются национальной одеждой бедуинских племен Аравии, а не мусульманской одеждой.

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Комментарии
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МБ
Марина Биченова
Пусть эти чёрные гусеницы ползут домой если им не нравится жить в светской России.
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19 час.
lady lyudmila
Запретить этот орган, запретить все !  😡👎
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15 час.
Дмитрий Бакланов
А дома у них никаб запрещен. Они сюда приехали именно поэтому.
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13 час.

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