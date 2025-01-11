Гололед продолжает валить петербуржцев с ног. Чаще всего на скользких дорогах не могут устоять пенсионеры.
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Гололед продолжает валить петербуржцев с ног. Чаще всего на скользких дорогах не могут устоять пенсионеры.