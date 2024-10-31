Три человека пострадали при атаке ВСУ на Бердянск

t.me/Балицкий Евгений Три человека пострадали после удара ВСУ по городу Бердянску. Все они госпитализированы с ранениями разной степени тяжести, об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
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