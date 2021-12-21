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The Economist критикует идею отключения России от SWIFT

The Economist критикует идею отключения России от SWIFT

Западный мир, судя по всему, раздирают серьёзные противоречия: солиднейший британский журнал The Economist, одно из ведущих мейнстримных изданий, совершенно серьёзно пишет о том, что отключать Россию от SWIFT не имеет никакого смысла, потому что России это не причинит серьёзного вреда, а вот самому Западу — вполне может, потому что создаст прецедент того, как можно успешно вести мировую экономику даже в условиях отключения от SWIFT, может стать дурным и заразительным примером для других.

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