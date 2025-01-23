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Закон, порядок, государство

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Полицейские в Ямало-Ненецком автономном округе продолжают проводить мероприятия в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант»

21 января 2025 года начальник отдела по работе с личным составом ОМВД России по г. Салехарду Лютиков Сергей Викторович в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант», проводимой ежегодно МВД России, встретился с учащимися выпускных курсов ГБПОУ ЯНАО «Ямальского многопрофильного колледжа».

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