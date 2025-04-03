Постпред РФ в ООН заявил о шоке от обнаружения массовых захоронений в Газе

Заместитель Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил о шоке после обнаружения массовых захоронений гуманитарных работников в секторе Газа.
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