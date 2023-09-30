Почему важно употреблять достаточное количество воды

Вода — это неотъемлемая часть нашего организма. Она составляет около 60% массы взрослого человека. Но почему так важно употреблять достаточное количество воды? Преимущества: Улучшение обмена веществ: Вода помогает организму адекватно усваивать пищу и выделять шлаки.