"Российский Центробанк может обвалить доллар в один миг!" - Пепе Эскобар. Альтернативная американской валюте платежная система уже есть.

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Комментарии
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А
Александр
пока там набиулина и силуянов ничего не будет!!! они зарплату получают из госдепа!!!
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12 час.

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