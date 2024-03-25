"Российский Центробанк может обвалить доллар в один миг!" - Пепе Эскобар. Альтернативная американской валюте платежная система уже есть.

3 дня назад 5,3K прочитали В начале 2024 года состав БРИКС вырос вдвое. Перед объединением стоят огромные задачи: интеграция присоединившихся стран, разработка критериев приема новых членов в будущем, укрепление основ содружества и, что важнее всего, разработка механизмов для обхода доллара США в международных финансах.
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