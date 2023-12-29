В Салехарде состоится эксклюзивный показ первых трех серий сериала «Недетское кино»

Мероприятие пройдет сегодня в 18:30 в арт-резиденции «Полярис». Презентует сериал съемочная команда из Москвы: продюсер Павел Сарычев, исполнительный продюсер Дарья Отвага и актеры Диана Енакаева и Александр Булатов.
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